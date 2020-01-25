Теннисист Рублев вышел в четвертый круг Australian Open
Отечественный теннисист Андрей Рублев вышел в четвертый круг Открытого чемпионата Австралии — Australian Open.
В матче третьего раунда россиянин оказался сильнее представителя Бельгии Давида Гоффена.
Матч длился на протяжении трех часов и завершился после четырех геймов со счетом 2:6, 7:6 (7:3), 6:4, 7:6 (7:4).
В следующем круге Рублев сразится с победителем противостояния между Александром Зверевым и Фернандо Ведраско.
Имя оппонента станет известно сегодня, 25 января.
Ранее сообщалось, что российская теннисистка Анастасия Павлюченкова сразилась с представительницей Чехии Каролиной Плишковой в матче третьего круга Открытого чемпионата Австралии