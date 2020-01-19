Боец Лобов: Макгрегор хочет провести реванш с Хабибом и Мэйвезером

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Бывший боец абсолютного бойцовского турнира (UFC) Артем Лобов рассказал о планах ирландского бойца смешанных единоборств Конора Макгрегора. Об этом сообщает MMA Fighting.

По его словам, 31-летний спортсмен хочет провести ответный бой с дагестанцем Хабибом Нурмагомедовым и американцем Флойдом Мэйвезером.

«У Конора, на мой взгляд, осталось только два больших боя. Это противостояние с Хабибом и Флойдом. Бой с Масвидалем был бы хорош, но не настолько», — сказал Лобов.

Ранее сообщалось, что отечественный боец Олег Тактаров высказался по поводу предстоящего боя Конора Макгрегора с американцем Дональдом Серроне.