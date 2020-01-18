Дубль Кучерова помог «Тампе» разгромить «Виннипег»
В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Виннипег Джетс» крупно уступил «Тампа-Бэй Лайтнинг».
Встреча закончилась со счетом 1:7.
Стоит отметить, что российский форвард «Тампы» Никита Кучеров оформил дубль, тогда как защитник Михаил Сергачев записал на свой счет результативную передачу, а вратарь Андрей Василевский отразил 30 бросков по своим воротам.
НХЛ — регулярный чемпионат
«Виннипег Джетс» — «Тампа-Бэй Лайтнинг» — 1:7
0:1 — Чирелли (Палат, Джонсон) – 09:27' (5x5),
0:2 — Кучеров (Стэмкос, Пойнт) – 12:21' (5x5),
0:3 — Чирелли (Палат) – 19:07' (5x5),
0:4 — Кучеров (Пойнт, Стэмкос) – 27:21' (5x5),
0:5 — Вераге (Макдона) – 31:10' (5x5),
1:5 — Рослович (Перро) – 31:44' (5x5),
1:6 — Чирелли (Палат) – 47:48' (5x5),
1:7 — Киллорн (Стивенс, Сергачёв) – 50:45' (5x5).
Ранее российский вратарь «Рейнджерс» Георгиев остался недоволен игрой в защите.