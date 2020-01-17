Соболев получил предложение из АПЛ, но не может оформить визу

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Нападающий самарских «Крыльев Советов» Александр Соболев получил предложение от одного из клубов Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает Sport24.

Однако отправиться в клуб футболисту мешает получение рабочей визы. Проблемы возникли из-за того, что ему недостает матчей в составе сборной России.

Напомним, что в английской чемпионате существует лимит, согласно которому легионер может получить разрешение на работу лишь в том случае, если отыграет 75 процентов матчей в составе национальной команды за два последних года. Также его сборная должна находиться в пределах 31 — 50-го места в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА).

Ранее в московском ЦСКА опровергли информацию о попытках перехватить Соболева у столичного «Динамо».