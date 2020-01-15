Двукратный чемпион «Формулы-1» попал в аварию на «Дакаре»
Двукратный чемпион «Формулы-1» испанец Фернандо Алонсо перевернулся во время десятого этапа ралли «Дакар», сообщается на официальной странице соревнований в Twitter.
Инцидент с участием спортсмена, выступающего в классе внедорожников, произошел на первых километрах дистанции. После происшествия экипаж смог продолжить гонку.
После девяти этапов Алонсо располагался на десятой строчке в общем зачете. Отставание от лидирующего Карлоса Сайнса-старшего составляло долее трех часов.
Ранее двукратный чемпион «Формулы-1» высказался о гибели гонщика на «Дакаре».
⚡️ No hesitation! Our champ @alo_oficial and @marc_coma launched straight back into the race after their roll! ������ (�� @iLEBsa / Peter Bell) #Dakar2020 #ToyotaGAZOORacing #PushingTheLimitsForBetter pic.twitter.com/ufGOtfNTwH— Danny F. Chen (@DannyFChen) 15 января 2020 г.