Двукратный чемпион «Формулы-1» попал в аварию на «Дакаре»

Двукратный чемпион «Формулы-1» испанец Фернандо Алонсо перевернулся во время десятого этапа ралли «Дакар», сообщается на официальной странице соревнований в Twitter.

Инцидент с участием спортсмена, выступающего в классе внедорожников, произошел на первых километрах дистанции. После происшествия экипаж смог продолжить гонку.

После девяти этапов Алонсо располагался на десятой строчке в общем зачете. Отставание от лидирующего Карлоса Сайнса-старшего составляло долее трех часов.

Ранее двукратный чемпион «Формулы-1» высказался о гибели гонщика на «Дакаре».

⚡️ No hesitation! Our champ @alo_oficial and @marc_coma launched straight back into the race after their roll! ( @iLEBsa / Peter Bell) #Dakar2020 #ToyotaGAZOORacing #PushingTheLimitsForBetter pic.twitter.com/ufGOtfNTwH