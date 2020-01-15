Двукратный чемпион «Формулы-1» попал в аварию на «Дакаре»

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Двукратный чемпион «Формулы-1» испанец Фернандо Алонсо перевернулся во время десятого этапа ралли «Дакар», сообщается на официальной странице соревнований в Twitter.

Инцидент с участием спортсмена, выступающего в классе внедорожников, произошел на первых километрах дистанции. После происшествия экипаж смог продолжить гонку.

После девяти этапов Алонсо располагался на десятой строчке в общем зачете. Отставание от лидирующего Карлоса Сайнса-старшего составляло долее трех часов.

Ранее двукратный чемпион «Формулы-1» высказался о гибели гонщика на «Дакаре».