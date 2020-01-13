В США во время баскетбольного матча школьных команд началась стрельба

Во время баскетбольного матча школьных команд вамериканском Далласе произошло происшествие, вызвавшее большой резонанс в мировых СМИ.

Один из зрителей поединка встал со своего места и открыл стрельбу. Как информирует местное издание Dallas News, в результате случившегося пострадали двое человек: полицейский, получивший ранение легкой степени тяжести, и 18-летний юноша, которому пуля попала в грудь. Молодой человек уже перенес операцию и сейчас находится в тяжелом состоянии.

Стоит отметить, что стрельба произошла во время драки на паркете. По последним данным, злоумышленником оказался 15-летний подросток, позднее сдавшийся властям.

Мотивы преступника пока не называются. Полиция уже ведет проверку по факту случившегося.

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