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Белгородцы пожаловались на подготовку к ЕГЭ под обстрелами ВСУ

Родители выпускников Белгородской области возмутились условиями сдачи ЕГЭ

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РИА Новости

В Белгородской области родители школьников возмутились условиями сдачи ЕГЭ, которые организовали местные власти. Множество недовольных комментариев появилось на странице губернатора региона Вячеслава Гладкова в соцсети «ВКонтакте».

Так, одна из пользовательниц пишет, что ее ребенку придется для сдачи экзамена встать в 04:00 и ехать к месту проведения тестирования на такси. Она заявила, что белгородские дети «живут как в аду» и готовятся к ЕГЭ под обстрелами, и выразила недоумение от того, что для школьников региона не отменили экзамены.

С ней согласились некоторые другие комментаторы, которые отметили, что дети не могут нормально спать из-за сирен воздушной тревоги и в итоге едут на ЕГЭ не выспавшись. Некоторые также возмутились тем, что школьников садят в автобусы, набивая их до отказа, а затем возят по всему району по жаре. При этом транспортные средства нередко опаздывают.

Министерство образования региона отреагировало на комментарии и напомнило о напряженности оперативной обстановки, которая не позволяет провести экзамены в Белгороде и окрестностях. Ранний выезд автобусов же чиновники связали с необходимостью исключить движение транспортных средств в колонне.

До этого сообщалось, что отказ выпускников школ в Белгородской области от сдачи ЕГЭ в случае объявления ракетной опасности будут расценивать как уважительную причину.

Ранее выпускникам объяснили, что делать при нарушениях их прав на ЕГЭ.

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