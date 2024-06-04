Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На Украине запустили в радиоэфир российские патриотические песни

«Страна.ua»: в Одессе взломали радиостанции и пустили в эфир российские песни

close
100%
Shutterstock

В Одессе взломали радиостанции, после чего в эфире прозвучали российские патриотические песни. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на местные паблики.

Издание опубликовало видеоролик, который местный житель сделал в автомобиле. По радио звучала песня «Давай за...» в исполнении музыкальной группы «Любэ», но с измененным текстом: «Давай за нас, давай за вас, и за Херсон, и за Донбасс». Водитель автомобиля был удивлен композицией и пообещал разослать видео в соцсети.

До этого российские хакеры из группировки «Килобайт V» взломали сайты украинских учебных заведений. На главных страницах они поздравили украинцев с Днем Победы и разместили цитату российского президента Владимира Путина. Кроме того, жительница Одесской области сняла на мобильный телефон, как она листает каналы, по которым шла трансляция парада Победы в Москве. При этом там были и украинские телеканалы, которые передавали свой обычный контент.

Ранее одесситу удалось избежать вручения повестки, засыпав военкомов вопросами.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами