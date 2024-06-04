На Украине запустили в радиоэфир российские патриотические песни

В Одессе взломали радиостанции, после чего в эфире прозвучали российские патриотические песни. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на местные паблики.

Издание опубликовало видеоролик, который местный житель сделал в автомобиле. По радио звучала песня «Давай за...» в исполнении музыкальной группы «Любэ», но с измененным текстом: «Давай за нас, давай за вас, и за Херсон, и за Донбасс». Водитель автомобиля был удивлен композицией и пообещал разослать видео в соцсети.

До этого российские хакеры из группировки «Килобайт V» взломали сайты украинских учебных заведений. На главных страницах они поздравили украинцев с Днем Победы и разместили цитату российского президента Владимира Путина. Кроме того, жительница Одесской области сняла на мобильный телефон, как она листает каналы, по которым шла трансляция парада Победы в Москве. При этом там были и украинские телеканалы, которые передавали свой обычный контент.

Ранее одесситу удалось избежать вручения повестки, засыпав военкомов вопросами.