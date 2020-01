Почеттино может возглавить «Барселону»

Бывший главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино может стать новым наставником «Барселоны». Об этом в своем Twitter написал журналист Танкреди Палмери, сославшись на радиостанцию RAC1.

По информации источника, клуб ведет активные поиски тренера из-за неудовлетворительных результатов, которые команда показывает под руководством Эрнесто Вальверде. Отмечается, что сине-гранатовые также общались с представителями Хави и Рональда Кумана.

Свою тренерскую карьеру Почеттино начал в другом каталонском клубе — «Эспаньоле». С 2014 года он возглавлял «Тоттенхэм», однако был уволен с занимаемой должности в ноябре прошлого года.

Ранее сообщалось, что Почеттино хочет возглавить «Манчестер Юнайтед».

