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Кишечные бактерии выделяют вещества, смягчающие воспаление в кишечнике

Nature: выделяемые кишечными бактериями вещества могут лечь в основу лекарств

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Вырабатываемые кишечными бактериями вещества могут смягчать воспаление. В новом исследовании ученые нашли способ стимуляции их выработки. Результаты опубликованы в журнале Nature Communications.

Обитающие в кишечнике бактерии производят множество веществ — побочных продуктов пищеварения. Некоторые из них могут связываться с молекулами на поверхности ядер — структур клеток, в которых хранится их ДНК. Это связывание может изменить активность определенных генов, в том числе отвечающих за воспалительные реакции.

В новом исследовании ученые нашли молекулы кишечных бактерий, которые взаимодействуют с ядерными рецептором CAR. Он представляет особый интерес для разработки лекарств, так как играет важную роль в расщеплении и удалении чужеродных веществ в печени. Также CAR участвует в воспалительных реакциях кишечника.

«Одна из проблем изучения CAR заключается в том, что не существует полезного соединения, которое связывалось бы как с человеческой, так и с мышиной версией рецептора — последнее необходимо для исследований и моделирования заболеваний перед тестированием на людях», — объяснили ученые.

Обнаруженные в новой работе соединения, дииндолилметан (DIM) и дииндолилэтан (DIE), взаимодействуют с CAR как в печени человека, так и мыши. При этом они не вызывают гиперактивации этого рецептора, в отличие от синтетических веществ, разработанных химиками.

Рецептор CAR играет важную роль в развитии диабета, жировой болезни печени и язвенного колита.

«Потенциально мы могли бы решить все эти проблемы с помощью двух обнаруженных нами природных соединений, которые уже существуют в кишечнике человека», — рассказали авторы.

Ранее ученые выяснили, что «полезное» вещество из растений может способствовать повреждению кишечника.

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