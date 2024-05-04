Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Названы страны-лидеры по взносам в бюджет Евросоюза

РИА Новости: Германия и Франция — лидеры по взносам в бюджет ЕС в 2024 году

close
100%
Virginia Mayo/AP

Взносы 11 государств Евросоюза обеспечили три четверти доходов его бюджета с начала 2000 года, при этом самые большие отчисления направили Германия, Франция и Италия. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на открытые статистические данные.

По данным на 2024 год в бюджет ЕС было перечислено 143 миллиарда евро, 137 из которых — прямые взносы стран-участниц. Среди них самыми «щедрыми донорами» оказались Германия (30,3 миллиарда евро), Франция (23,5 миллиарда евро) и Италия (17,3 миллиарда евро).

С начала века бюджет ЕС получил 3,13 триллиона евро, а основную роль в его наполнении сыграли те же самые страны. Так, Германия с 2000 года перечислила суммарно 569,1 миллиарда евро, Франция — 471,2 миллиарда евро, а Италия — 351,8 миллиарда евро.

4 мая представитель ЕС в Киеве Катарина Матернова заявила, что Евросоюзу будет сложно обеспечить долгосрочную финансовую помощь Украине без отчета о расходовании средств с ее стороны. Она напомнила, что помимо военной поддержки Киев получает от Евросоюза крупные средства на поддержание уровня общественных услуг, выплаты зарплат бюджетникам, пенсий пенсионерам и т. д.

Ранее Польша подсчитала, сколько ей принесло членство в Евросоюзе.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами