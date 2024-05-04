Названы страны-лидеры по взносам в бюджет Евросоюза

Взносы 11 государств Евросоюза обеспечили три четверти доходов его бюджета с начала 2000 года, при этом самые большие отчисления направили Германия, Франция и Италия. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на открытые статистические данные.

По данным на 2024 год в бюджет ЕС было перечислено 143 миллиарда евро, 137 из которых — прямые взносы стран-участниц. Среди них самыми «щедрыми донорами» оказались Германия (30,3 миллиарда евро), Франция (23,5 миллиарда евро) и Италия (17,3 миллиарда евро).

С начала века бюджет ЕС получил 3,13 триллиона евро, а основную роль в его наполнении сыграли те же самые страны. Так, Германия с 2000 года перечислила суммарно 569,1 миллиарда евро, Франция — 471,2 миллиарда евро, а Италия — 351,8 миллиарда евро.

4 мая представитель ЕС в Киеве Катарина Матернова заявила, что Евросоюзу будет сложно обеспечить долгосрочную финансовую помощь Украине без отчета о расходовании средств с ее стороны. Она напомнила, что помимо военной поддержки Киев получает от Евросоюза крупные средства на поддержание уровня общественных услуг, выплаты зарплат бюджетникам, пенсий пенсионерам и т. д.

Ранее Польша подсчитала, сколько ей принесло членство в Евросоюзе.