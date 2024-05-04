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В Германии сутки не могут потушить пожар на оборонном заводе

B.Z.: в Берлине сутки не могут потушить пожар на оборонном заводе Diehl

В Германии сутки не могут потушить пожар на оборонном предприятии Diehl. Об этом сообщает издание B.Z.

Пожар, начавшийся в 10:30 по местному времени в пятницу, 3 мая, планируют тушить всю субботу, 4 мая. По данным издания, на территории здания постоянно появляются очаги огня. Чтобы облегчить доступ к местам их появления, часть конструкций завода планируют снести.

В борьбе с огнем участвуют 170 человек, около 50 пожарных бригад. Население просят держать окна закрытыми из-за вырабатывающихся в результате возгорания токсичных соединений. На заводе хранились серная кислота и цианид меди.

До этого сообщалось, что пожар на заводе Diehl в ФРГ не коснулся производства систем ПВО IRIS-T. Предприятие в Берлине специализируется на гальванизации, то есть покрытии металлом поверхности металлических изделий для автомобильной промышленности, а его оборонный сегмент не был затронут.

Ранее в Германии мужчина потушил пожар в авто c помощью восьми бутылок пива.

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