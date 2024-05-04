Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Киеве заговорили о катастрофических последствиях для Украины без помощи Запада

Депутат Дубинский: Украине грозят катастрофические последствия без помощи Запада

close
100%
dubinskypro/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Депутат Верховной рады Александр Дубинский, который арестован на Украине за госизмену, заявил об исчерпании страной запаса прочности. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По его словам, если Запад прекратит или задержит поставки помощи, то это приведет к катастрофическим последствиям для Украины.

«Мы исчерпали за октябрь 2023 — апрель 2024 тот запас прочности, который у нас без этой помощи вообще был. То есть прекращение и задержка в поставках могут иметь катастрофические последствия», — отметил парламентарий.

Он выразил сожаление по поводу того, что в Москве прекрасно понимают ситуацию, в которой находится Украина.

До этого Дубинский заявил, что раздор между украинскими гражданами из-за временно отмены оказания консульских услуг никак не поможет решить проблемы Вооруженных сил Украины на фронте. Военные «тонут в созданном же властью искусственном скандале» по отказу в паспортах для украинцев за рубежом, подчеркнул депутат.

Ранее Боррель назвал срок капитуляции Киева без помощи Запада.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами