Депутат Верховной рады Александр Дубинский, который арестован на Украине за госизмену, заявил об исчерпании страной запаса прочности. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По его словам, если Запад прекратит или задержит поставки помощи, то это приведет к катастрофическим последствиям для Украины.

«Мы исчерпали за октябрь 2023 — апрель 2024 тот запас прочности, который у нас без этой помощи вообще был. То есть прекращение и задержка в поставках могут иметь катастрофические последствия», — отметил парламентарий.

Он выразил сожаление по поводу того, что в Москве прекрасно понимают ситуацию, в которой находится Украина.

До этого Дубинский заявил, что раздор между украинскими гражданами из-за временно отмены оказания консульских услуг никак не поможет решить проблемы Вооруженных сил Украины на фронте. Военные «тонут в созданном же властью искусственном скандале» по отказу в паспортах для украинцев за рубежом, подчеркнул депутат.

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