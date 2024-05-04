Забытый дилером 20 лет назад Ford Focus за бесценок пустили с молотка

Седан Ford Focus I поколения, забытый на стоянке дилера на 20 лет, был продан на аукционе за $7,9 тыс. (724 тыс. рублей по курсу на момент публикации). Об этом сообщает motor.ru со ссылкой на аукцион Bring & Trailer. В 2002 году дилер оценил этот Ford Focus в $14 тыс., а сегодня с учетом инфляции отпускная цена составила бы $24,3 тыс.

С 2002 по 2022 год седан простоял на парковке дилера, поскольку фирма-продавец прекратила работу. Машину нашли и выставили на аукцион. Пробег составляет 216 км. Отмечается, что автомобиль в удовлетворительном состоянии. На капоте большие вмятины из-за града, на передней панели есть потертости, а водительское сиденье прожгли сигаретой.

Автомобиль укомплектован 2.0-литровым двигателем мощностью 110 л.с. и механической коробкой передач.

Перед продажей проведено большое техобслуживание: заменен ремень газораспределительного механизма, аккумулятор, сальник коленвала, топливный насос и фильтр, залито новое масло, охлаждающая жидкость, а также установлены новые покрышки.

До этого стало известно, что в Европе начались продажи китайских автомобилей Xpeng G6. Дилеры марки в Нидерландах, Норвегии, Дании и Швеции открыли предзаказ на Xpeng G6. В частности, в Норвегии автомобиль будет стоить 410 тыс.норвежских крон (3,5 млн рублей по курсу на момент публикации). В прошлом году официальные представители Xpeng также объявили о планах выйти на рынок Великобритании, Германии и Франции.

Ранее сообщалось, что Xpeng представил в Европе кроссовер G6, который станет конкурентом Tesla Model Y.