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Израиль намерен эвакуировать мирных перед операцией в Рафахе

AP: Израиль сообщил США о планах эвакуировать мирных перед операцией в Рафахе

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Amir Cohen/Reuters

Израиль проинформировал США о планах эвакуировать мирных жителей перед началом возможной военной операции израильской армии в Рафахе. Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на источники.

«На этой неделе Израиль проинформировал представителей администрации Байдена о плане эвакуации палестинского гражданского населения в преддверии потенциальной операции в городе Рафах на юге Газы», - говорится в сообщении агентства.

Как информирует агентство, источники на условиях анонимности заявили, что подробно изложенный израильтянами план «не изменил мнения администрации США о том, что продолжение операции в Рафахе поставит под удар слишком много невинных палестинских гражданских лиц».

1 мая сообщалось, что Израиль готов в ближайшие дни направить делегацию в Каир для переговоров по прекращению огня и сделке по обмену заложниками с палестинской группировкой ХАМАС.

Египетские чиновники рассказали изданию Wall Street Journal, что глава разведки «Моссад» Давид Барнеа рассматривает возможность поездки в столицу Египта после того, как арабские посредники представили ХАМАС сделку по освобождению их из плена заложников в обмен на паузу в боевых действиях.

В свою очередь Президент Палестины Махмуд Аббас 28 апреля не исключал, что уже в ближайшие несколько дней израильские войска начнут операцию в городе Рафахе на юге сектора Газа.

Ранее Израиль отложил планы по началу операции в Рафахе из-за Ирана.

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