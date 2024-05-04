Вооруженные силы Украины (ВСУ) никогда не вернут республике границы 1991 года. К такому выводу пришел бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouТube-канале.

«На границы 1991 года она никогда не выйдет», — утверждает эксперт.

По мнению Соскина, в настоящее время Украина воюет не за собственные интересы, а ради амбиций действующего политического руководства страны и его западных союзников, которые намерены «использовать ее как оружие против России, наплевав на граждан».

«На границы до 24 февраля тоже не выйдет», — предполагает он.

Соскин пришел к выводу, что для Украины наилучшим исходом было бы пойти на перемирие, несмотря на невозможность вернуть себе потерянные регионы, так как пролонгация вооруженного конфликта может лишить ее еще больших территорий.

До этого подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис заявлял, что в рамках возможных мирных переговоров по дипломатическому урегулированию украинского кризиса Украине придется отдать часть своих территорий, иначе она может столкнуться с перспективой более масштабных разрушений.

Ранее Маск высказался о крахе переговоров РФ и Украины в 2022 году.