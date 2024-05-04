Джонсон поблагодарил организаторов выборов за то, что ему не дали проголосовать

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в своей еженедельной колонке Daily Mail выразил благодарность за то, что его не допустили до голосования на местных выборах без удостоверения личности с фотографией.

«Я хочу выразить особую благодарность трем жителям деревни, которые в четверг справедливо не пустили меня на избирательный участок», — написал он.

По его словам, на участок он пришел «не имея ничего, что могло бы подтвердить мою личность, кроме упаковки от журнала «Prospect», на которой были напечатаны мое имя и адрес».

Он добавил, что через несколько минут вернулся с водительскими правами и проголосовал за тори.

До этого телеканал Sky News сообщал, что не смог проголосовать на избирательном участке в графстве Оксфордшир без удостоверения личности с фотографией. Отмечается, что предъявление должного удостоверения личности было законодательно введено самим Джонсоном в 2022 году.

Газета Times писала, что бывший премьер-министр Британии Борис Джонсон, вероятно, примет участие в избирательной кампании Консервативной партии Великобритании на всеобщих парламентских выборах.

Ранее из Британии выслали в Руанду первого нелегального мигранта.