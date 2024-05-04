Глава МОК собрался искупаться в Сене перед Олимпийскими играми в Париже

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что готов искупаться в реке Сена перед началом летних Олимпийских игр в Париже. Об этом сообщает телеканал RTL.

«Я пока не получил приглашения искупаться в Сене, но как только оно поступит, буду рад это сделать. Надеюсь, не будет слишком холодно», — заявил Юах.

Такое заявление глава МОК сделал на фоне появившихся сообщений о слишком высокой концентрации болезнетворных бактерий в Сене. В реке должен пройти ряд соревнований по плаванию.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов в качестве нейтральных спортсменов.

Россияне и белорусы смогут выступить на Олимпиаде 2024 года, если будут соответствовать принципам нейтральных атлетов, которые ранее сформулировал МОК.

Летние Олимпийские игры — 2024 пройдут в столице Франции с 26 июля по 11 августа.

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