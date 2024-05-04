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В Ставрополье арестовали сжегших Библию на мангале

В Ставропольском крае арестовали троих студентов, которые сожгли Библию

Трое молодых людей из Ставропольского края, которые сожгли «Новый Завет» на мангале, арестованы. Об этом сообщает региональное главное следственное управление СК России в своем Telegram-канале.

«По ходатайству следователя СК России трое молодых людей, оскорбивших религиозные чувства верующих, заключены под стражу», — говорится в сообщении.

До этого сообщалось, что в Ставропольском крае трех молодых людей, которые сожгли книгу «Новый завет» и записали это на камеру, установили и задержали.

В отношении подростков возбуждено уголовное дело по статьям «Публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих» и «Хулиганство».

Позднее губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров опубликовал в своем Telegram-канале ролик, на котором подростки извиняются за содеянное. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее МИД России ответил США на обвинения в религиозных преследованиях.

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