Бывший игрок «Спартака» объяснил мотивацию «Динамо» в матче Кубка России

Бывший футболист Максим Деменко, во время карьеры выступавший за клубы Премьер-лиги, в том числе за «Спартак», и проведший два матча за национальную сборную страны, в комментарии для «Газеты.Ru» подчеркнул, что московское «Динамо» не собиралось жертвовать Кубком в матче против «Спартака» ради победы в чемпионате, но при этом удивился отсутствию Константина Тюкавина в стартовом составе.

«Думаю, в любом случае, «Динамо» хотело выйти в финальную стадию Кубка – еще один матч, и дальше можно было сыграть в финале. Но, возможно, ставка была не стопроцентной. Почему тот же Тюкавин не играл в стартовом составе, как объяснить этот момент? Тяжело. Тренер принимает решение, возможно, и микротравма была. У «Динамо» были моменты в матче, просто не реализовали их. Может, по-другому сложился бы матч. Теперь «Динамо» все отдаст чемпионату, но, думаю, они хотели еще поиграть и в Кубке», — уверен Деменко.

«Спартак» одержал победу над «Динамо» со счетом 2:0 и выбил бело-голубых из Пути регионов Кубка страны. При этом в РПЛ команда Марцела Лички занимает третье место с 47 очками, на три балла отставая за четыре тура до финиша от лидирующих санкт-петербургского «Зенита» и «Краснодара».

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