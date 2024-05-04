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РФС заявил о двойных стандартах по бану России и Израиля

В РФС назвали двойными стандартами ситуацию с отстранением России и Израиля

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Alexander Kulebyakin/Global Look Press

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов заявил о двойных стандартах Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по поводу отстранения футбола России и Израиля. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Мы задали им вопрос: «Коллеги, мы не хотим отстранения Израиля. Но не кажется вам странным, что Россию вы отстраняете, а Израиль нет?» Сейчас около 12 стран АФК обратились в ФИФА с просьбой отстранить Израиль. Они пытаются вынести этот вопрос на рассмотрение на конгрессе в Бангкоке. Мы не за отстранение Израиля, мы за то, чтобы Россию допустили», — заявил Митрофанов.

Весной 2022 года Международная федерация футбола ФИФА и Союз европейских футбольных ассоциаций УЕФА приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. С тех пор национальная команда и клубы проводят только товарищеские игры. Соответственно, российская сборная не смогла принять участие в отборочном этапе чемпионата Европы — 2024 и не сыграет на турнире.

21 марта команда Валерия Карпина разгромила сборную Сербии со счетом 4:0. В прошлом году россияне провели шесть товарищеских игр. Лишь три матча были проведены в России — в Волгограде, Москве и Санкт-Петербурге.

Ранее стала известна позиция ФИФА по возращению России.

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