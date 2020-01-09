Вратарь «Рейнджерс» Шестеркин рассказал о шутке Панарина

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Голкипер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» и сборной России Игорь Шестеркин рассказал о шутке Артемия Панарина после дебюта в матче регулярного чемпионата против «Колорадо Эвеланш». Об этом сообщает пресс-служба заокеанской лиги.

По его словам, 28-летний уроженец Коркино запустил несколько приколов еще до игры.

«Пока мы трепались до матча, Артемий уже две шуточки рассказал. После игры спросил меня про дезодорант, мол я так сильно вспотел во время игры», — сказал Шестеркин.

Ранее сообщалось, что известный журналист и телекомментатор Геннадий Орлов оценил выступление петербургского «Зенита» в 2019 году.