Дубль Овечкина помог «Вашингтону» разгромить «Оттаву»

<img src="//img.gazeta.ru/files3/764/12888764/1-pic905-895x505-54944.jpg">

«Вашингтон Кэпиталз» нанес разгромное поражение «Оттаве Сенаторз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, прошедшая в столице США на «Кэпитал Уан Арене», завершилась со счетом 6:1 в пользу хозяев. В составе победителей дубли оформили Александр Овечкин и Ти Джей Оши, также отличились Радко Гудас и Ларс Эллер. У гостей шайбу забросил Артем Анисимов.

Российские игроки «Вашингтона» Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов отметились результативными передачами.

Теперь на счету Овечкина 26 голов в нынешнем сезоне. Он стал третьим игроком в истории НХЛ, кому удавалось забросить 25 шайб в 15 сезонах со старта карьеры в лиге.

«Вашингтон» лидирует в турнирной таблице Восточной конференции. В активе столичного клуба 65 очков после 44 матчей.

Ранее сообщалось, что «Торонто Мэйпл Лифс» проиграл «Эдмонтону Ойлерз».

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Вашингтон Кэпиталз» (Вашингтон, США) — «Оттава Сенаторз» (Оттава, Канада) — 6:1 (0:1, 3:0, 3:0)