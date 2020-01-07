Менеджер Макгрегора предложил провести бой с Хабибом в Москве

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Менеджер бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конора Макгрегора Оди Аттар поделился мнением о возможном проведении реванша против действующего обладателя титула в легком весе Хабиба Нурмагомедова в Москве.

Представитель ирландца считает, что бойца любят в России.

«Это было бы очень зрелищно — провести такой бой в России, это было бы невероятное мероприятие гигантского масштаба», — цитирует Аттара ТАСС.

Ранее Макгрегор заявил, что Нурмагомедов не хочет связываться с ним.