Менеджер Макгрегора предложил провести бой с Хабибом в Москве
Менеджер бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конора Макгрегора Оди Аттар поделился мнением о возможном проведении реванша против действующего обладателя титула в легком весе Хабиба Нурмагомедова в Москве.
Представитель ирландца считает, что бойца любят в России.
«Это было бы очень зрелищно — провести такой бой в России, это было бы невероятное мероприятие гигантского масштаба», — цитирует Аттара ТАСС.
Ранее Макгрегор заявил, что Нурмагомедов не хочет связываться с ним.