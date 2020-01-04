Россия сыграет в финале МЧМ в пятый раз за 10 лет

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Молодежная сборная России по хоккею в пятый раз за последние десять лет вышла в финал чемпионата мира.

Данное достижение покорилось команде Валерия Брагина после триумфа над сборной Швеции в полуфинале, которые завершился в напряженном овертайме со счетом 5:4.

До этого «красная машина» играла в финальных матчах в 2011, 2012, 2015 и 2016 годах. Трижды национальная команда уступала в решающих матчах, и лишь раз (в 2011 году) брала золотые медали.

Стоит отметить, что в период с 2011 по 2019 год россиянине всегда уезжали с молодежного чемпионата мира с медалями. Исключение — 2018 год.

Ранее сообщалось, что президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк прокомментировал победу над сборной Швеции