Туктамышева чисто сделала четверной тулуп на тренировке чемпионата России

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Чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Елизавета Туктамышева сумела чисто исполнить четверной тулуп на тренировке чемпионата России.

Напомним, что турнир проходит в Красноярске с 26 по 29 декабря. Сегодня, 28 декабря, на ледовой арене прошла тренировка фигуристов.

В данный момент лидером национального первенства является Алена Косторная, выигравшая финал Гран-при в итальянском Турине. На счету 16-летней фигуристки 89,86 балла. Анна Щербакова немного отстает от коллеги — в ее активе 79,93 балла. Замыкает тройку Александра Трусова с 76,46 очка. За ней следует Туктамышева (75,74), а на пятой строчке турнирной таблице оказалась двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева (71,08).

Ранее сообщалось, что Медведева досрочно закончила тренировку перед произвольной программой на ЧР.