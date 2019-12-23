Колобков высказался о решении Загитовой приостановить карьеру
Министр спорта России Павел Колобков высказался о решении олимпийской чемпионки — 2018 Алины Загитовой приостановить карьеру, передает «Спорт-Экспресс».
13 декабря фигуристка, которая занимается в группе у именитого российского специалиста Этери Тутберидзе, объявила, что на время приостанавливает спортивную карьеру и планирует сосредоточиться на выступлениях в ледовых шоу. Таким образом, она пропустит чемпионаты России, Европы и мира.
«Уверен, что она не расстанется с фигурным катанием насовсем — будет выступать в шоу, участвовать в различных мероприятиях. Конечно, мне хотелось бы видеть ее на больших соревнованиях», — заявил Колобков.
Ранее Глейхенгауз объяснил неудачу Загитовой в финале Гран-при.