«Манчестер Юнайтед» может купить Алексея Миранчука за €40 млн

«Манчестер Юнайтед» может купить полузащитника московского «Локомотива» и сборной России Алексея Миранчука. Об этом сообщает Sport24 со ссылкой на TuttoMercatoWeb.

По информации источника, 24-летний брат-близнец Антона Миранчука может пополнить стан «красных дьяволов» за €40 миллионов.

Напомним, что до настоящего момента предметный интерес к воспитаннику «железнодородников» проявляли итальянские «Милан» и «Ювентус».

В текущем сезоне Алексей Миранчук забил девять мячей.

Ранее сообщалось, что определился соперник московского ЦСКА на февральских сборах в Испании.