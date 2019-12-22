«Манчестер Юнайтед» может купить Алексея Миранчука за €40 млн
«Манчестер Юнайтед» может купить полузащитника московского «Локомотива» и сборной России Алексея Миранчука. Об этом сообщает Sport24 со ссылкой на TuttoMercatoWeb.
По информации источника, 24-летний брат-близнец Антона Миранчука может пополнить стан «красных дьяволов» за €40 миллионов.
Напомним, что до настоящего момента предметный интерес к воспитаннику «железнодородников» проявляли итальянские «Милан» и «Ювентус».
В текущем сезоне Алексей Миранчук забил девять мячей.
Ранее сообщалось, что определился соперник московского ЦСКА на февральских сборах в Испании.