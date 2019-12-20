Губерниев обвинил Сталина в трусости

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Известнее журналист и телекомментатор Дмитрий Губерниев обвинил Иосифа Сталина в трусости в первые дни Великой Отечественной войны. Об этом сообщает Sports.Ru.

По его словам, в начале кровопролитных сражений верховный главнокомандующий войсками Советской Армии сидел в укрытии.

«Вот все те, кто говорят, что это Иосиф Виссарионович выиграл войну, у меня к вам вопрос. Где же был товарищ Сталин в первые три дня войны? Он зассал и никуда не высовывался.

Читать книги про войну очень трудно. Про танковый разгром 1941-го, про Киевский котел... я не могу, мне дурно», — сказал комментатор.

Ранее сообщалось, что Дмитрий Губерниев парировал четырехкратному олимпийскому чемпиону по биатлону Александру Тихонову, который назвал его клоуном.