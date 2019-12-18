«Барселона» и «Реал» сыграли вничью в матче чемпионата Испании

Каталонская «Барселона» и мадридский «Реал» сыграли вничью в перенесенном матче десятого тура чемпионата Испании.

«Эль Классико» завершилось нулевой ничьей. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Матч был перенес с октября из-за беспорядков, которые происходили в Каталонии. Примечательно, что было показано восемь желтых карточек, пять из которых получили футболисты мадридской команды.

Обе команды имею равное количество баллов — 36. «Барселона» идет на первом месте, «Реал» занимает вторую позицию.

Ранее сообщалось, что «Барселона» и «Реал» назвали составы на матч чемпионата Испании.

Чемпионат Испании. 10-й тур

«Барселона» — «Реал» — 0:0