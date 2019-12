Российский хоккеист Илья Ковальчук стал неограниченно свободным агентом, сообщает «Спорт-Экспресс».

Об этом в своем Twitter проинформировал журналист Пьер Лебрен.

Ковальчук играл в «Лос-Анджелес Кингз», однако был выставлен на безусловный драфт отказов с целью расторжения контракта.

После этого российский нападающий имеет право заключить соглашение с любым клубом Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Ранее сообщалось, что «Лос-Анджелес» не смог обменять Ковальчука.

Ilya Kovalchuk cleared, of course, through unconditional waivers. He is now officially a UFA.