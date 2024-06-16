Стали известны подробности поножовщины в Подмосковье

Мужчину, на которого напали злоумышленники в подмосковном Одинцово, увезли в больницу с ножевым ранением бедра. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По его информации, нападавшие находятся в бегах. Они скрылись с места преступления на синем ВАЗ-2115 с номерами Т 346 КМ 50-го региона. На заднем стекле автомобиля есть большая белая наклейка. Очевидцы пытались преследовать злоумышленников.

Как сообщает в Telegram-канале пресс-служба ГУ МВД по Московской области, «предварительно установлено, что на проезжей части Можайского шоссе между пострадавшим и двумя неизвестными произошел конфликт.

«В результате инцидента злоумышленники, один из которых был с ножом, нанесли телесные повреждения 32-летнему мужчине и скрылись», — сказано в публикации.

В настоящее время сотрудники полиции ведут розыск злоумышленников.

Незадолго до этого стало известно, что в Одинцово произошла поножовщина между неизвестными мужчинами.

Ранее россиянин ударил ножом в горло продавщицу, не ответившую ему взаимностью.