Егор Крид купил отцу автомобиль

Певец Егор Крид приобрел отцу Николаю Булаткину автомобиль. Об этом он сообщил в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Крид подарил родителю машину — джип Toyota Land Cruiser 300 — в честь Дня отца. Он записал ролик с реакцией отца. Он завязал ему глаза под предлогом, что хочет понять реакцию родителей на обложку нового альбома. Мать артиста знала о сюрпризе, но подыграла певцу.

В видео Крид снял с родителей повязку и показал новую машину. Булаткин растрогался от подарка и обнял сына. Певец поблагодарил родителей за воспитание, заботу и «правильное понимание жизни».

Крид назвал отца самым добрым, скромным, честным и искренним.

«Я не знаю, что сказать, сынок. Я вообще не ожидал, честно говоря. Я думал, ты действительно клип делаешь. Я тебе очень благодарен, что ты такой у нас хороший вырос. Самое главное, что это у тебя есть (Булаткин показал на сердце Крида. — «Газета.Ru»), — рассказал отец певца.

В июне Егор Крид назвал себя одиноким типом, который всю жизнь хотел быть молодым отцом. Однако, как отметил исполнитель, он до сих пор не нашел никого на роль матери своих детей.

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