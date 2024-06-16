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Глава МИД Израиля обвинил Лукашенко в антисемитизме

Глава МИД Израиля Кац назвал антисемитскими заявления Лукашенко о евреях

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Павел Бедняков/РИА Новости

Глава МИД Израиля Исраэль Кац заявил, что слова президента Белоруссии Александра Лукашенко о евреях, причастных к коррупции в республике, неприемлемыми, возмутительными и антисемитскими. Об этом сообщает агентство JNS.

По словам дипломата, глава Евразийского бюро израильского министерства иностранных дел Юваль Фукс в связи с этим подал жалобу белорусскому послу в Израиле.

14 июня Лукашенко провел совещание с правительством, в ходе которого рассказал о коррупционном скандале. Глава государства заявил, что в нем оказался замешан его бывший помощник — инспектор по Витебской области, экс-министр сельского хозяйства и продовольствия Игорь Брыло.

«Вот три десятка человек перечислены. Вы меня извините, я не антисемит, но больше половины евреев. Это что у нас особое, привилегированное положение занимают, что они воруют и не думают о своем будущем», — сказал Лукашенко на совещании.

Вместе с тем он отметил, что все, в том числе евреи, белорусы, русские, украинцы и поляки, одинаковы перед законом.

Ранее Лукашенко провел кадровые перестановки в правительстве Белоруссии.

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