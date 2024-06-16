На конференции по Украине призвали к свободному передвижению в двух морях

По итогам конференции по Украине 80 стран и четыре организации подписали совместное коммюнике, призывающее к свободному передвижению по Черному и Азовскому морям. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства Швейцарии.

В тексте отмечается, что глобальная продовольственная безопасность обеспечивается бесперебойным производством и поставками продуктов питания.

«В этой связи решающее значение имеют свободное, полноценное и безопасное коммерческое судоходство, а также доступ к морским портам в Черном и Азовском морях», — указано в документе.

Участники саммита выступили с осуждением нападений на торговые суда в портах и вдоль всего маршрута, а также ударов по гражданским портам и портовой инфраструктуре. В коммюнике эти действия названы неприемлемыми.

На швейцарском курорте Бюргеншток прошел двухдневный саммит, который инициировала Украина для обсуждения своей «формулы мира». На конференцию приехала 91 делегация, но подписать итоговый документ согласились не все — его поддержали 80 стран и четыре международные организации. О чем говорится в коммюнике и кто отказался его подписывать? Когда ждать следующего саммита и позовут ли на него Россию — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Медведев назвал участников саммита по Украине швейцарским «скотным двором».