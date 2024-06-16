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Стало известно, откуда у захватчиков ростовского СИЗО появился флаг ИГ

Shot: флаг ИГ захватчикам ростовского СИЗО передали под видом полотенец

Флаг «Исламского государства» (организация запрещена в России) и повязки на голову террористам передали в ростовское СИЗО-1, предположительно, под видом полотенец. Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал Shot.

При этом ножи и заточки, которыми террористы угрожали заложникам, они забрали у других заключенных. В настоящее время ведутся обыски у родственников преступников, правоохранительные органы разыскивают, кто мог передать такие посылки в СИЗО.

Telegram-канал «Новости Ростова», со ссылкой на источник в силовых структурах, сообщает, что террористам мог помогать кто-то из недавно задержанных. Эту версию проверяют, у заключенных и некоторых сотрудников проводят обыски.

Заключенные ростовского СИЗО-1 взяли в заложники двух сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН). Нападавшие назвали себя сторонниками ИГ. Часть из них осуждена за подготовку теракта — попытку подрыва здания Верховного суда Карачаево-Черкесской Республики в 2023 году. Они потребовали машину и освобождения.

По данным журналистов, террористы долго готовились к преступлению и заранее ослабили решетку камеры для осуществления своего замысла. Дождавшись подходящего момента, они выбили преграду, пробрались во двор, а затем проникли в помещение дежурной части и захватили сотрудников изолятора.

В правоохранительных органах рассказали, что все заключенные содержались в разных камерах, но между ними была связь. Проверяется версия, что действия преступников координировали извне.

Ранее сообщалось, что в ростовском СИЗО начались обыски после инцидента с захватом заложников.

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Захват заложников в Ростове
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