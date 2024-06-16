Мбаппе заявил, что несет ответственность за футболистов сборной Франции

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе заявил, что несет ответственность за игроков национальной команды, передает Madrid Universal.

«Быть капитаном своей страны — удивительная вещь. Я буду гордиться тем, что ношу капитанскую повязку. Я несу ответственность за игроков», — сказал Мбаппе.

На Евро-2024 Франция сыграет в одной группе с Нидерландами, Польшей и Австрией. Французы проведут первый матч на чемпионате Европы 17 июня против австрийцев. Матч начнется в 22.00 по московскому времени.

10 мая Мбаппе официально объявил о том, что после завершения сезона-2023/24 покинет французский «ПСЖ». Из-за того, что его контракт истекает 30 июня 2024 года, форвард покидает французский клуб в статусе свободного агента.

Мбаппе выступал за «ПСЖ» с 2017 года. Ранее он защищал цвета «Монако», воспитанником которого является. Как сообщали СМИ, зимой 2024 года форвард принял решение перейти в мадридский «Реал» летом по окончании соглашения с французским клубом.

Ранее Мбаппе ответил на вопрос о своем участии в Олимпиаде.