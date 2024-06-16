Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Томатный сок снижает риск развития болезней сердца, установили ученые

FSN: томатный сок снижает давление и уровень «плохого» холестерина в организме

close
100%
Depositphotos

Ученые кафедры акушерства и гинекологии медицинского и стоматологического университета Токио установили, что употребление несоленого томатного сока снижает кровяное давление и уровень «плохого» холестерина в организме. Эти два фактора являются ключевыми в повышении риска развития болезней сердца. Результаты исследования опубликованы в журнале Food Science & Nutrition (FSN).

В исследовании приняли участие 184 мужчины и 297 женщины. В течение одного года добровольцы должны были потреблять томатный сок в увеличенных количествах. Отмечается, что норма потребления определялась каждым испытуемым по своему усмотрению.

До начала и по окончании исследования ученые попросили добровольцев предоставить образцы крови для двухэтапной оценки показателей кровяного давления и уровней липопротеинов низкой плотности (ЛПНП) в крови. Под понятием ЛПНП понимается так называемый «плохой холестерин», переносимый особыми молекулами низкой плотности. Холестерин ЛПНП считается «плохим», так как при его избытке в стенках сосудов возникают бляшки, которые могут ограничивать движение крови по сосуду, что грозит атеросклерозом и значительно повышает риск заболеваний сердца (ишемической болезни, инфаркта) и инсульта.

Отмечается, что другим весомым фактором риска таких патологий выступает повышенное кровяное давление (гипертония).

Результаты показали, что вследствие употребления томатного сока артериальное давление у 94 участников с нелеченной прегипертонией или гипертонией значительно снизилось. Систолическое кровяное давление «упало» в среднем с 141,2 до 137,0 мм рт. ст. (миллиметров ртутного столба) а диастолическое — с 83,3 до 80,9 мм рт. ст. Уровень холестерина ЛПНП у 125 участников снизился в среднем с 155,0 до 149,9 мг/дл.

Ученые добавили, что такие полезные эффекты проявлялись как у мужчин, так и у женщин. Кроме того, томатный сок оказался эффективным в снижении давления и уровня ЛПНП у представителей разных возрастных групп. Это значит, что продукт может использоваться в целях профилактики болезней сердца большинством людей.

Ранее врач рассказал о причинах временного повышения давления.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами