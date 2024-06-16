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Булыкин рассказал, как на Тедеско скажется отказ от вызова Куртуа в сборную Бельгии

Булыкин: у Тедеско будет больше напряжения из-за невызова Куртуа на Евро

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Reuters

Знаменитый отечественный футболист, экс-нападающий сборной России Дмитрий Булыкин в комментарии для «Газеты.Ru» высказался о ситуации в сборной Бельгии, в результате чего главный тренер команды Доменико Тедеско не вызвал на чемпионат Европы Тибо Куртуа.

«Тренер сборной сам решает, кто ему нужен, чтобы показать результат. Понятное дело, что это супервратарь. Но в какой он форме и готов ли на сто процентов, решает тренер. Учитывая имеющийся конфликт, Куртуа будет тяжело теперь попасть в сборную. Думаю, когда перед тобой задача всей страны, конфликты должны уходить на второй план. Но мы видим, что по каким-то причинам Тедеско его не взял. Теперь будет больше напряжения у тренера, если что-то не заладится во вратарской позиции. Назад уже ничего не отмотать, и придется смиряться с тем, что Куртуа не будет на Евро», — считает Булыкин.

Куртуа в текущем сезоне лечился от двух повреждений колена и в сумме провел всего пять матчей в составе мадридского «Реала», не пропустив в них ни одного мяча. В число этих встреч вошел финал Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии» (2:0). С Тедеско у вратаря возник конфликт еще по ходу сезона, причем перепалка вышла в публичное поле через соцсети.

Ранее нидерландский футболист Коди Гакпо повторил достижение Криштиану Роналду.

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