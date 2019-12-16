Плющенко жестко ответил хореографу группы Тутберидзе

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко отреагировал на заявление хореографа группы Этери Тутберидзе Алексея Железнякова.

Специалист резко прокомментировал скандал в российском фигурном катании, сложившийся из-за приостановки карьеры олимпийской чемпионки Алины Загитовой. Он посоветовал критикам закрыть рты и заняться своими делами.

«Ты сам-то понял, что ляпнул? Кто это роток открыл? Ты кто? Дайте лупу. И Цветаевой слабо ответить?

Учись у шефа, как нужно отвечать серьезным людям, чтобы потом идиотом не выглядеть!» — написал Плющенко в Instagram.

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