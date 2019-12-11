Известны подробности о травме Загитовой в финале Гран-при

Стали известны подробности о травме олимпийской чемпионки — 2018 Алины Загитовой, которую она получила в финале Гран-при по фигурному катанию в Турине, передает РИА «Новости».

Спортсменка, которая тренируется в группе у именитого российского специалиста Этери Тутберидзе, заняла шестое место. Во время исполнения произвольной программы она неудачно приземлилась с прыжка, из-за чего и получила повреждение. Загитова не смогла принять участие в показательных выступлениях.

О характере травмы фигуристки рассказал президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков.

«У Алины была травма бедра», — заявил он.

Ранее сестра Тутберидзе поддержала Загитову после финала Гран-при.