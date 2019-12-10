Почетный президент РФС прокомментировал смерть Лужкова

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков прокомментировал смерть бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова. Об этом сообщает Sport24.

По его словам, известие о смерти политика застало его врасплох.

«Лужков был большим любителем футбола. Он активно помогал московскому интернату, который сам и создал. Его содействие помогло провести в Москве финал Лиги чемпионов.

Новость о его кончине застала меня врасплох. Я буквально потерял дар речи», — сказал Колосков.

Ранее сообщалось, что московский ЦСКА опубликовал в своем Twitter-аккаунте видеоролик со спорными эпизодами матча 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Краснодара».