«Спартак» и «Ростов» объявили составы на матч чемпионата России
Московский «Спартак» и «Ростов» объявили составы на матч 19-го тура чемпионата России.
Стартовый состав «Спартака»: Максименко, Джикия, Мирзов, Зобнин, Бакаев, Мельгарехо, Умяров, Тиль, Крал, Понсе, Ларссон.
Стартовый состав «Ростова»: Песьяков, Козлов, Чернов, Чистяков, Ионов, Байрамян, Попов, Хаджикадунич, Зайнутдинов, Норманн, Шомуродов.
Встреча между «Спартаком» и «Ростовом» пройдет в Москве. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало — 19.00 мск.
Ранее генеральный директор московского «Спартака» Томас Цорн рассказал о планах клуба на зимнее трансферное окно.