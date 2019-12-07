«Манчестер Юнайтед» обыграл «Манчестер Сити» в матче чемпионата Англии
«Манчестер Юнайтед» одержал победу над «Манчестер Сити» в матче 16-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
Встреча, прошедшая на стадионе «Этихад», завершилась со счетом 2:1 в пользу «красных дьяволов». В составе победителей отличились Маркус Рашфорд и Антони Марсьяль. У «горожан» мяч забил Николас Отаменди.
«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.
«Манчестер Юнайтед» (24 очка) занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Англии, «Манчестер Сити» (32) располагается на третьей строчке.
Ранее сообщалось, что лондонский «Кристал Пэлас» сыграл вничью с «Уотфордом» в матче чемпионата Англии.
Англия. Премьер-лига. 16-й тур
«Манчестер Сити» (Манчестер) — «Манчестер Юнайтед» (Манчестер) — 1:2
Голы: 0:1 — Рашфорд, 23 (пенальти); 0:2 — Марсьяль, 29; 1:2 — Отаменди, 85.