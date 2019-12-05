Фигуристка из США оценила уровень выступлений россиянок

Американская фигуристка Мэрайя Белл поделилась ожиданиями от предстоящего финала Гран-при, передают «Известия».

Напомним, что соревнования будут проходить в итальянском Турине с 5 по 8 декабря.

Спортсменка из США заявила, что предсказать победителя в грядущем турнире среди женщин-одиночниц будет очень трудно, так как все россиянки выступают на высоком уровне, а новички и вовсе показывают фантастическое катание. Поэтому, считает Белл, Гран-при обещает быть интересным.

«Если честно, я бы не стала сбрасывать со счетов Брэди Теннелл и Рику Кихиру. Если кто-то из их соперниц ошибется, а они идеально выступят, то результат может быть любой», — сказала американка.

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