«Рейнджерс» Панарина проиграли «Вегасу» в матче НХЛ

«Нью-Йорк Рейнджерс» проиграл «Вегас Голден Найтс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, прошедшая в Нью-Йорке, завершилась со счетом 4:1 в пользу гостей. В составе победителей дубль оформил Алекс Так, еще отличились Райлли Смит и Макс Пасиоретти. У хозяев единственную шайбу забросил Брендан Лемье.

Российский форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин провел на льду 25 минут 11 секунд и не отметился результативными действиями.

Ранее сообщалось, что Панарин признан лучшим российским хоккеистом НХЛ в ноябре.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Нью-Йорк Рейнджерс» (Нью-Йорк, США) — «Вегас Голден Найтс» (Парадайс, США) — 1:4 (0:2, 1:2, 0:0)

0:1 — Так (Маршессо, Макнэбб) — 01:34

0:2 — Так (Шмидт, Карлссон) — 03:50 (5x4)

0:3 — Смит – 23:44

0:4 — Пасиоретти (Гласс, Стоун) — 26:20 (5x4)

1:4 — Лемье (Труба, Зибанеджад) — 35:15