ЦСКА проиграл «Арсеналу» в матче чемпионата России
Московский ЦСКА проиграл тульскому «Арсеналу» в матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу тульского клуба. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.
Единственный гол в матче оформил Даниил Лесовой на 52-й минуте.
Из-за поражения армейский клуб опустился на четвертую строчку турнирной таблицы. «Арсенал» набрал 22 очка и поднялся на седьмое место.
Ранее сообщалось, что Алан Дзагоев начнет матч ЦСКА — «Арсенал» с первых минут.
Чемпионат России. 18-й тур
ЦСКА — «Арсенал» — 0:1
Голы: 0:1 — Лесовой, 52.