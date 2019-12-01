В Ингушетии состоялась массовая драка на турнире по самбо
В Ингушетии состоялась массовая драка на турнире по самбо. Об этом сообщает BAZA.
По информации источника, потасовка началась из-за конфликта местного спортсмена с самбистом из Чеченской республики.
В массовом побоище приняли участие тренеры, зрители и другие спортсмены, принимавшие участие в соревнованиях.
О состоянии пострадавших в настоящее время информации нет.
Ранее сообщалось, что у экс-футболиста лондонского «Арсенала» Беника Афобе умерла двухлетняя дочь.
В Ингушетии во время схватки между местным самбистом и гостем из соседней Чечни началась массовая драка. Участвовали все – зрители, спортсмены, тренеры и даже, кажется, судьи.— baza (@bazabazon) December 1, 2019
БРАТ за БРАТА. pic.twitter.com/y4tMRJ3Cil