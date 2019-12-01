В Ингушетии состоялась массовая драка на турнире по самбо. Об этом сообщает BAZA.

По информации источника, потасовка началась из-за конфликта местного спортсмена с самбистом из Чеченской республики.

В массовом побоище приняли участие тренеры, зрители и другие спортсмены, принимавшие участие в соревнованиях.

О состоянии пострадавших в настоящее время информации нет.

Ранее сообщалось, что у экс-футболиста лондонского «Арсенала» Беника Афобе умерла двухлетняя дочь.