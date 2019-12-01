В Санкт-Петербурге задержали 81 болельщика «Спартака» и 5 фанатов «Зенита»

В Санкт-Петербурге прошли массовые задержания футбольных фанатов в преддверии матча 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) местного «Зенита» с московским «Спартаком». Об этом сообщает «Фонтанка».

По информации источника, к утру 1 декабря было задержано 86 болельщиков. Известно, что 81 из них является фанатом красно-белых, и только пятеро — «Зенита». Почти все болельщики покидали участки с протоколами за мелкое хулиганство, пятеро ушли со штрафами за пьянство на улице.

Напомним, что матч пройдет сегодня, 1 декабря, на домашнем стадионе сине-бело-голубых «Газпром Арена» в 19:00 по московскому времени. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи

Ранее фанаты «Спартака» заявили о массовых задержаниях перед матчем с «Зенитом».