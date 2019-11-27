Россия хотела выставить Родченкова организатором допинговой системы, сообщает AP
Международное информационное агентство Associated Press сделало анализ 89-страничного отчета комитета по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA), в котором шла речь об изменениях, которые были сделаны в базе данных Московской лаборатории.
По информации источника, в докладе сообщается, что изменения, коснувшиеся базы данных, были сделаны с целью выставить экс-директора Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова организатором допинговой системы в стране. Утверждается, что фальсификация коснулась переписки между Родченковым и другим бывшим сотрудником лаборатории — его помощником Тимофеем Соболевским. Также сообщается, что изменения были якобы сделаны с целью отвести подозрения от одного из сотрудников лаборатории — Евгения Кудрявцева, который теперь обвиняет Родченкова во лжи.
В отчете, как утверждает AP, указано, что Россия стерла из базы 25 сообщений, компрометирующих сотрудников лаборатории. По словам российских экспертов, изменения в базе были вызваны «системными сбоями и очищением памяти на оборудовании».
Ранее сообщалось, что наблюдательный совет РУСАДА примет решение по вердикту исполкома WADA.