Россия хотела выставить Родченкова организатором допинговой системы, сообщает AP

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Международное информационное агентство Associated Press сделало анализ 89-страничного отчета комитета по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA), в котором шла речь об изменениях, которые были сделаны в базе данных Московской лаборатории.

По информации источника, в докладе сообщается, что изменения, коснувшиеся базы данных, были сделаны с целью выставить экс-директора Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова организатором допинговой системы в стране. Утверждается, что фальсификация коснулась переписки между Родченковым и другим бывшим сотрудником лаборатории — его помощником Тимофеем Соболевским. Также сообщается, что изменения были якобы сделаны с целью отвести подозрения от одного из сотрудников лаборатории — Евгения Кудрявцева, который теперь обвиняет Родченкова во лжи.

В отчете, как утверждает AP, указано, что Россия стерла из базы 25 сообщений, компрометирующих сотрудников лаборатории. По словам российских экспертов, изменения в базе были вызваны «системными сбоями и очищением памяти на оборудовании».

Ранее сообщалось, что наблюдательный совет РУСАДА примет решение по вердикту исполкома WADA.